Управління карного розшуку поліції Кіровоградської області розшукує Короєва (Жабо) Антона 1983 року народження. Про це повідомляє прес-служба відомства.

В 2011 році Антон Короєв розлучився зі своєю законною дружиною і за рішенням суду його син, Жабо Нікіта 2009 року народження, проживав з матір’ю.

Батька, якого в 2013 році позбавили батьківських прав, не влаштувало таке рішення. Чоловік викрав дитину і наразі переховує її, постійно змінюючи своє місце перебування. За останньою інформацією, його син та він проживали у бабусі, Тетяни Жабо.

Наразі місце перебування Нікіти та його батька встановлюють. Прикмети дитини: зріст близько 95-120 см, волосся світле, губи пухкі, обличчя овальне, ніс прямий, очі карі. Сам батько розшукується Подільським управлінням поліції в м. Києві.

Правоохоронці закликають всіх, кому відоме місце розташування цих громадян, повідомити за телефонами: 8(0522) 397-702, 24-18-74 (чергова частина ГУНП); 8(0522) 397-558, 397-351 (УКР ГУНП).