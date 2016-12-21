За минулу добу рятувальники Кіровоградщини тричі залучались до надання допомоги водіям по буксируванню автотранспорту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

Так, 20 грудня о 16:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що поблизу с. Тернове на автошляху Тернове-Новолутківка у кювет з’їхав вантажний автомобіль «DAF» та потребує допомоги по буксируванню. Прибувши на місце події, рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка вилучили автомобіль з узбіччя дороги на проїжджу частину. Повертаючись у підрозділ, на автошляху Новолутківка-Добровеличківка було виявлено у кюветі легковий автомобіль «Москвич». Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували автомобіль на проїжджу частину дороги.

Наступне повідомлення надійшло до Служби порятунку «101» о 17:10. Поруч із с. Новий Стародуб Петрівського району автомобіль «Renault» забуксував на ґрунтовій дорозі. На допомогу прийшли рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Петрове.