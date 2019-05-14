На Кіровоградщині САД посилить заходи безпеки дорожнього руху

В рамках тижня безпеки дорожнього руху працівники автомобільних доріг Кіровоградщини виконують роботу, що сприяє підвищенню рівня безпеки на дорогах.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області у фейсбук.

Філії ДП «Кіровоградський облавтодор» вже замінили та встановили 541 дорожній знак, а також відремонтували 2,482 м бар’єрного огородження.

Крім цього, в найближчих планах роботи з поновлення проектів організації дорожнього руху, вирубка порослі та відновлення освітлення.

Цьогоріч САД області планує витратити 2 947,9 тисячі гривень на заходи з підвищення рівня безпеки руху.

Фото: САД у Кіровоградській області.