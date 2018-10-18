На Кіровоградщині сапери знешкодили 2 боєприпаси часів Другої світової війни

У лісосмузі біля села Аджамка Кіровоградського району були знайдені боєприпаси часів Другої світової війни.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Фахівці групи піротехнічних робіт AРЗСП Упрaвління ДСНС у Кіровогрaдській облaсті провели зaходи по знищенню двох aртснaрядів калібру 77 тa 152 мм.

Громадян закликають бути обачними та обережними й при виявлених невідомих предметів і знахідок не чіпати їх та негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».