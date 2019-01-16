На Кіровоградщині серед пар, що одружилися завдяки програмі «шлюб за добу» низький рівень розлучень

У Кіровоградській області впродовж минулого року свої стосунки офіційно зареєстрували 4403 закоханих пар, з них 536 надали перевагу одруженню за допомогою послуги «Шлюб за добу».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

З кожним місяцем збільшується попит серед пар, які бажають зареєструвати свої стосунки за скороченим варіантом.

«Популярність сервісу зростає, а це свідчить про те, що все більше людей хоче якомога скоріше отримати документи про реєстрацію стосунків і не витрачати час на даремне 30-денне очікування. Одружуються різні за віком пари. Трапляються і зовсім юні наречені, і люди похилого віку. Останніх, до речі, часто до подібного кроку підштовхують онуки» – повідомляють в управлінні юстиції.

До того ж, спостерігається цікава тенденція. За час проведення пілотної програми швидких одружень, що почала діяти з березня 2017 року, на 806 зареєстрованих пар лише 6 розірвали свої стосунки.