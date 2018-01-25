На Кіровоградщині ще п’ять осіб захворіли на кір

На сьогодні, 25 січня, на Кіровоградщині зареєстровано ще п’ять випадків захворювання на кір. Таким чином, вже 15 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них 8 випадків серед дітей та підлітків до 17 років.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так за даними лабораторного центру, серед захворівших 5 дітей та підлітків віком до 17 років з Гайворонського району, 3 мешканців з м. Кропивницького (2 дорослих та 1 підліток (студент), 4 мешканців Маловисківського району (2 дорослих та 2 дітей), 2 дорослих з Кіровоградського району, (с. Аджамка), 1 дорослий з Новоукраїнського району.

“Із 15 – ти захворілих, 9 – ро зовсім не мали профілактичних щеплень проти кору, а 6 – ро отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень”, – йдеться у повідомленні.