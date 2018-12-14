На Кіровоградщині шукають педагогічних працівників

Таку інформацію Голосу Громади надали у відділі організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості. На сьогоднішній день є потреба у вчителях, вихователях та викладачах. А саме роботодавці потребують: 18 працівників за професіями «викладач професійно-технічного навчального закладу», «вихователь», «педагог соціальний», «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)». Їх готові взяти на роботу такі підприємства якІнклюзивно-ресурсний центр благовіщенської районної ради, КДНЗ № 4 «Казка», Знам’янська дитяча музична школа імені М. В. Лисенка Знам’янської міської ради кіровоградської областіта ін.

Платити педагогам у навчальних закладах Кіровоградщини готові від «мінімалки» (3723 грн.) до 5,6 тис. гривень.

Так, державний навчальний заклад «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» пропонуєвикладачеві професійно-технічного навчального закладу 3723 гривень на місяць.У той же час КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Олександрійської міської ради» запрошуєвчителя-дефектолога з оплатою праці 5640 гривень на місяць. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посадивикладача або вихователя, стажу роботи, специфікою навчального закладу та ОКР освіти.

В Олександрійському районі також є дві вакансії. Окрім Олександрійщини вчителів, вихователів та викладачів потребують у Благовіщенському (1 вакансія), Долинському (1 вакансія), Знам’янському (2 вакансії), Кіровоградському (2вакансії), Маловисківському (4 вакансії), Новомиргородському (4 вакансії), Новоукраїнському (1 вакансія) та Світловодському (1 вакансія)районах Кіровоградської області.

Усіх, кого цікавить дана інформація за вказаними вакансіями, за більш детальною інформацією звертатися до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.