На Кіровоградщині шукають виконавця ремонтних робіт на автодорозі Полтава-Олександрія

Тендер на проведення завершальних робіт поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування Полтава-Олександрія на ділянці км 155+000 – км 163+710 оголосили вчора, 1 серпня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить 19 454 655 гривень та може бути знижена в процесі торгів. Кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 3 вересня, а безпосередньо аукціон відбудеться 9 жовтня.

Зазначимо, що наразі також триває прийом пропозицій на участь в аукціоні щодо капітального ремонту Звенигородського шосе в Олександрії.