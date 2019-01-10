На Кіровоградщині сім`ям військовослужбовців вручили ключі від квартир

Вчора, 9 січня, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко вручив дружинам полонених військовослужбовців Сергія Глондара та Олександра Корінькова пакет документів на придбане житло.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської облдержадміністрації у Facebook.

Дві квартири придбали та вручили за ініціативи Президента Петра Порошенка на загальну суму 2 мільйони 287 тисяч гривень Квартири сім`ям військовослужбовців з Кіровоградської області, які потрапили у полон 2015 року під Дебальцевим і перебувають там донині.