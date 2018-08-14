На Кіровоградщині службова вівчарка привела працівників поліції до підозрюваної у вбивстві

На Кіровоградщині у власному помешканні знайшли тіло 71-річної пенсіонерки з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Про даний факт поліції стало відомо 10 серпня, працівники групи реагування патрульної поліції швидко встановили особу підозрюваної, нею виявилась 36-річна місцева жителька, раніше судима за вчинення тяжкого злочину. Вона нанесла потерпілій ножові поранення, а потім підпалила будинок. Її «слід» також взяла службова вівчарка, яка привела до підозрюваної.