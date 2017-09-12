На Кіровоградщині солдат застрелив двох товаришів по службі

Вчора, 11-го вересня, ГУНП у Кіровоградській області за фактом загибелі двох військовослужбовців у с. Канатово Кіровоградського району Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

Про це повідомляється на сайті військової прокуратури Південного регіону України.

Установлено, що 10.09. близько 22:40 на території однієї з військових частин, що на Кіровоградщині, військовослужбовець у військовому званні «солдат» здійснив 2 короткі черги у напрямку двох військовослужбовців цієї ж частини, які виконували тренувальні вправи.

Від отриманих вогнепальних поранень старший сержант та солдат загинули на місці події.

Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону спільно з працівниками Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області та співробітниками відділення ВСП м. Кропивницький Миколаївського ЗВ ВСП оглянуто місце події, допитано свідків.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманій особі підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.