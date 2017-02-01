Через відчутне зниження температури повітря на Кіровоградщині свою роботу відновив соціальний патруль. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, мобільні групи у складі правоохоронців, медичних працівників, рятувальників та представників Товариства Червоного Хреста рятують жителів області від переохолодження і обмороження, доставляючи їх до пунктів обігріву або, за необхідності, до закладів охорони здоров’я.

Наголосив на роботі соціального патруля і перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко під час щотижневої апаратної наради. За словами посадовця, керівникам територій потрібно сприяти роботі працівників соціального патруля та контролювати ситуацію в районах і містах області.