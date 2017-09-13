На Кіровоградщині сплатили 13,5 млн. грн податку на нерухоме майно

15

За підсумками восьми місяців цього року місцеві бюджети Кіровоградського регіону отримали 13 мільйонів 568 тисяч гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Переважна частина цієї суми сплачена суб’єктами господарювання – юридичними особами, які володіють нерухомим майном, що підлягає оподаткуванню.

Читайте також:  Школярів запрошують переглянути профорієнтаційні відеоролики

«Цікаво, що надходження податку на нерухоме майно зросли на 70 відсотків у порівнянні з минулим роком, що в грошовому еквіваленті становить 5,7 мільйонів гривень. А це кошти, котрі залишаються у розпорядженні місцевих громад та спрямовуються на фінансування їх нагальних потреб», – зазначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області Сергій Тертичний.

Читайте також:  На Кіровоградщині витяг з Державного земельного кадастру можна замовити в електронному режимі

Що стосується фізичних осіб, то сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані лише ті, котрі володіють квартирою/квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинку/будинків площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.метрів.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ