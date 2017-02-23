Через серйозні снігопади в середині зими та різке потепління дорожники зайнялися спуском талої води та ліквідацією аварійно небезпечних вибоїн на автошляхах області. Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

За інформацією відомства, дорожники довго не могли зайнятися ліквідацією намерзлого снігу через те, що сніг не піддавався техніці, адже він не просто злежався і стиснувся під власною вагою, а ще й добре обмерз після дощів. Наразі ж спеціалісти зайнялися розчисткою труб для пропуску води.

Від початку тижня, щоденно, дорожники прибирали по 50-60 кілометрів проходу на узбіччях. По 5-6 бригад виходили на забезпечення безпосередньо пропуску води.

Окрім ліквідації залишків снігу, активно ведеться і робота з ліквідації аварійно небезпечних вибоїн. Перш за все, ямковість лагодять на найбільш уражених ділянках з високою інтенсивністю руху. Переважно працюють з просоченням, хоча подекуди застосовують і холодний асфальтобетон.

“Це не панацея, а просто вимушений, обґрунтований крок. Щоб не допустити аварійних ситуацій на дорогах і ще більшого руйнування покриття, ми навіть взимку проводимо, так би мовити, профілактичні заходи. Аварійна ліквідація ямковості – основний такий захід. І вчасне її виконання дає нам час, доки ми отримаємо фінансування щоб уже у сприятливих погодних умовах виконувати ґрунтовнішу роботу – поточний середній або ж капітальний ремонти”, – начальник відділу експлуатаційного утримання САД Олексій Донченко.