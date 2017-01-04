Нещодавно заступник голови українського «ПриватБанку» Олег Гороховський запропонував українцям та росіянам змінити свої “небезпечні” прізвища за iPhone 6. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в соц.мережі Фейсбук.

Гороховський запропонував змінити прізвища, накшталт Чекатило, Берія, Сталін, а за зміну прізвища “Путін” компанія зобов’язалася подарувати учасникам конкурсу не 6-й, а 7-й iPhone.

Саме з таким прізвищем і попрощався житель с. Клинці Кіровоградської області Вадим Об’єжчик. Як розповів в коментарях до посту Гороховського сам Вадим, жити з прізвищем “ворога №1 України” було дуже складно, адже крім просто неприязних поглядів у хлопця були і проблеми з працевлаштуванням. Тепер же він має не лише нове прізвище, а і новенький телефон.