На Кіровоградщині стартувала всеукраїнська кампанія сприяння легальній зайнятості

Державною службою зайнятості (Центральним апаратом), упродовж листопада-грудня, проводиться всеукраїнська масштабна інформаційна кампанія, що передбачає чотири хвилі, кожна з яких спрямована на висвітлення ключових завдань служби зайнятості.

Перша хвиля – під гаслом «Живи та працюй в Україні! Державна служба зайнятості»; друга хвиля – «Знайди роботу своєї мрії! Живи та працюй в Україні. Державна служба зайнятості»; третя хвиля – «Шукаєш працівників? Тобі до нас! Державна служба зайнятості: живи та працюй в Україні»); четверта хвиля – «Достойна легальна зарплата – гарантія розвитку бізнесу. Живи та працюй в Україні. Державна служба зайнятості».

Проведення цієї компанії зумовлене необхідністю активізувати у громадськості відчуття відповідальності за власне працевлаштування та розбудову нашої держави.