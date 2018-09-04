На Кіровоградщині стартував конкурс для поліцейських на керівні та оперативні посади

Вчора, 3 вересня, розпочався прийом оnline-анкети та документів на керівні та оперативні посади в новоствореному управлінні стратегічних розслідувань. Прийом анкет триватиме до 17.09.2018.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП Кіровоградської області.

Перелік посад:

1. Начальник управління стратегічних розслідувань – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети (НАТИСНІТЬ ТУТ).

2. Заступник начальника управління стратегічних розслідувань – начальник відділу

– 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети (НАТИСНІТЬ ТУТ).

3. Заступник начальника відділу управління стратегічних розслідувань – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети (НАТИСНІТЬ ТУТ).

4. Начальник відділу управління стратегічних розслідувань – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети (НАТИСНІТЬ ТУТ).

5. Оперуповноважений управління стратегічних розслідувань – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети (НАТИСНІТЬ ТУТ).

Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо конкурсів на посади в поліції, Ви можете звернутися за телефонами: (050) 383 99 96, (067) 523 10 90 та електронною адресою nabir.police.kg@gmail.com.