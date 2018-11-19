На Кіровоградщині стартує Декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю

Забезпечення трудової діяльності осіб з інвалідністю є важливою соціальною функцією держави. Обласна служба зайнятостісприяєпідвищеннюконкурентоспроможності на ринку працібезробітнихгромадян з числа громадян з інвалідністю.

З 20 по 30 листопада 2018 року на Кіровоградщині проводитиметься Декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю, організована обласною службою зайнятості. У її рамках відбуватимуться різноманітні інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні, тематичні, спеціалізовані (у т. ч. виїзні) та інші заходи, спрямовані на сприяння у працевлаштуванні людей з інвалідністю.

Під час вищезазначених заходів, громадянам з інвалідністю, насамперед, надаватиметься актуальна інформація, пов’язана з працевлаштуванням. Також представники цієї категорії безробітних матимуть можливість підібрати підходящу роботу, у т.ч. тимчасову; отримати консультації фахівців служби зайнятості, зокрема з профорієнтації, юридичних та інших питань.

За додатковою інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.