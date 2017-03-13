На Кіровоградщині стартує весняний цикл культурних заходів

Сьогодні, 13 березня 2017 року на апаратній нараді Сергій Кузьменко розповів про візит міністра культури Євгена Нищука. Як раніше повідомлялося на Голосі Громади, посадовець приїхав до Кропивницького для обговорення Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва.

Керівник ОДА Сергій Кузьменко при цьому зазначив, що до проведення фестивалю треба забезпечити максимальні умови для гостей з інших міст, зокрема підготувати готелі, ресторани, парки, зони відпочинку та інші заклади громадського користування в максимальну готовність для прийому максимальної кількості відвідувачів, так як захід є всеукраїнським. Фестиваль триватиме орієнтовно з 28 вересня і до 6 жовтня.

Також серед культурних заходів було згадано і потяг «Труханівська Січ», який прибуде до Кропивницького 16 березня.

Нагадаємо, що ця акція спрямована на консолідацю всіх регіонів України. Участь в заході беруть переважно молодь та молодіжні громадські організації.

Очільник області наголосив на тому, що так як молодь прибуде на потязі і довго в місті пробути не зможе, потрібно розробити максимально цікаву та інформативну програму для гостей.