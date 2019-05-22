На Кіровоградщині статус безробітного мають близько 400 атовців

У січні-квітні 2019 року послугами служби зайнятості області скористалися 660 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 31 особа з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 614 учасників АТО.

Серед учасників АТО, зареєстрованих у службі зайнятості області, 55,4% – особи віком до 35 років, 21,5% – особи від 35 до 45 років, 23,1% – старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з-поміж військовослужбовців, які брали участь в АТО є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять 38,2%; з вищою 39,0% та з початковою і середньою – 22,8%.

У січні-квітні 2019 року всього отримали роботу 149 учасників АТО, з них 4 особи з інвалідністю.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО є наступною. За розділами класифікацій професій: 51,2% учасників АТО працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин; 13,6% – на місця кваліфікованих робітників з інструментом; 11,2% – на місця працівників сфери торгівлі та послуг; 6,4% – на місця, що не потребують спеціальної підготовки; 5,6% – на місця кваліфікованих робітників сільського господарства та 3,2% – на місця фахівців тощо.

За видами економічної діяльності: 52% – у сільському, лісовому та рибному господарстві; по 12,8% – в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів та у переробній промисловості; 4,8% – у водопостачання; каналізації; 4,0% – у тимчасовому розміщенні й організації харчування тощо.

У січні-квітні 2019 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 49 учасників АТО.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 62 учасники АТО.

Станом на 1 травня 2019 року, статус безробітного мали 390 осіб з числа учасників АТО, з них 352 особи отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4857 грн, що на 620 грн більше, ніж станом на 1 травня 2018 року.