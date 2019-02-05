На Кіровоградщині стався другий летальний випадок грипу й зросла кількість нових хворих

У Кіровоградській області епідемічна ситуація із ГРВІ впродовж минулого тижня нового року була відносно спокійною й показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 10,5 %).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Однак, медичні заклади області продовжують реєструвати нові випадки грипу та ГРВІ.

З початку епідсезону в області зареєстровано 27 випадків грипу, викликаних вірусом грипу А (H3N2). Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

Загалом за допомогою до медиків з приводу ГРВІ звернулось 4151 мешканець області, з них 64,3 % діти. Всього госпіталізованих – 263.

Зокрема, зареєстровано летальний випадок від ускладнення грипу в Кропивницькому районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур.