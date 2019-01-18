На Кіровоградщині створено понад 600 ліжок для лікування військовослужбовців

У медичних лікувально-профілактичних закладах Кіровоградської області розгорнуто 618 ліжок для ветеранів війни, учасників АТО та Революції Гідності.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Основним закладом для надання медичної допомоги є некомерційне КП “Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради” з відповідною матеріально-технічною базою та необхідними фахівцями. Госпіталь має 210 ліжок.

Коштом держбюджету 353 ветерани війни та особи з інвалідністю були направлені до санаторно-курортних закладів Мінсоцполітики.

У КП “Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня” Кіровоградської облради оздоровлено 187 осіб, зокрема 31 ветеран війни, на загальну суму 1399,5 тисяч гривень.

Наразі мають право на пільги 29,8 тисяч ветеранів війни та прирівняних до них осіб.

Серед них: особи з інвалідністю внаслідок війни — 2,7 тисячі осіб; учасники бойових дій — 14,9 тисячі осіб, у тому числі учасники бойових дій, яким виповнилося 85 років — 0,3 тисячі осіб; учасники війни — 8,7 тисячі осіб і 3,5 тисячі осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.