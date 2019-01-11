На Кіровоградщині випустили “Книгу пам’яті” загиблих учасників АТО (ВІДЕОЗВІТ)

Загиблих героїв, які захищали суверенітет та незалежність нашої держави на Сході країни увіковічать в “Книзі пам’яті”.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку 3-го окремого полку СпП ім. Святослава Хороброго у Facebook.
3-й Окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго з настанням 2019 року започатковує нову традицію.
“Від тепер всі наші хлопці, які загинули за Незалежність та територіальну цілісність України, будуть внесені в “Книгу пам’яті” 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго”, – говориться на сторінці спецпризначенців.
З початком Нового 2019 року 3-й Окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго започатковує нову традицію. Від тепер всі наші хлопці які загинули за Незалежність та територіальну цілісність України, будуть внесені в "Книгу пам'яті" 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго.https://www.facebook.com/1969355319970642/videos/2032961853609988/https://www.youtube.com/watch?v=agO21Pqr8Uo
Опубліковано 3-й окремий полк СпП ім. Святослава Хороброго Понеділок, 31 грудня 2018 р.