Посадовця з Кіровоградщини судитимуть за злочин, що спричинив держбюджету збитків на суму 261 тисячу гривень

Під час досудового розслідування було встановлено, що директора державного підприємства, діючи в інтересах третіх осіб, при проведенні закупівлі комбайну селекційного за державні кошти уклав додаткову угоду з метою безпідставного завищення вартості предмету договору.

На розгляд до суду направлено обвинувальний акт відносно особи за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх, осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Вразі доведення вини даній особі загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.