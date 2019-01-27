На Кіровоградщині синоптики попередили про чергове погіршення погоди

Кіровоградську область знову накриє негода – сніг, мокрий сніг та хуртовини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

За прогнозами синоптиків 27 січня очікується вночі сніг, мокрий сніг, місцями значний. Вдень помірний сніг. Вночі місцями налипання мокрого снігу.

Вдень місцями хуртовина, снігові замети. Ожеледиця й погана видимість на дорогах. Пориви вітру 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла, протягом дня зниження до 3-8º морозу.

У зв`язку з такими погодними умови можливе порушення руху автотранспорту на автошляхах області.