На Кіровоградщині центри зайнятості реорганізовано

Під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в області, що відбулася вчора у Кіровоградській обласній державній адміністрації йшла мова про реформування служби зайнятості.

«Сьогодні в області діє 21 підрозділ обласного центру зайнятості: 2 міськрайонні (Кіровоградський та Олександрійський) та 17 міськрайонних та районних філій обласного центру зайнятості. Нарахування допомоги по безробіттю мешканцям області та деякі інші організаційно-господарські функції передані до обласного центру зайнятості, що жодним чином не вплинуло на можливість громадянам отримувати соціальні послуги та допомогу по безробіттю за місцем проживання чи перебування», – зазначив Б.Стоян.

Ключовим принципом реорганізації Служби є створення соціальної сервісної служби для клієнтів: якісний та швидкий добір кваліфікованих працівників для роботодавців, а для безробітних та шукачів роботи – сервісна підтримка сприяння їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри.

Результатом реорганізації державної служби зайнятості має стати її перетворення у сучасну сервісну установу з високим рівнем довіри клієнтів, соціальних партнерів та громадськості.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Кіровоградського обласного центру зайнятості