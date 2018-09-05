На Кіровоградщині цього року побудують ще 11 футбольних міні-полів

На Кіровоградщині незабаром планується облаштувати одинадцять сучасних футбольних майданчиків. На фінансування будівництва футбольних полів для області передбачено 8,2 мільйони гривень. Таку інформацію повідомив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко вчора, 4 вересня, під час апаратної наради.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

“Необхідно визначитись з розташуванням цих майданчиків та з’ясувати готовність територій до співфінансування проектів”, – зазначив керівник області. “Опрацювавши ці питання, необхідно буде затвердити перелік об’єктів та відпрацювати відповідні юридичні питання, що дозволять будівельникам розпочати монтажні роботи”.

Наразі, у рамках державної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» протягом 2017-2018 років на Кіровоградщині вже споруджено 11 сучасних спортивних полів, серед яких є і в Олександрії (Олександрійський профліцей) та Олександрійський район.