На Кіровоградщині у селі Велика Виска відкрили амбулаторію

Днями в селі Велика Виска Маловисківського району відкрили сільську лікарську амбулаторію.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Анни Шапошникової у Facebook.

Проревізувати роботу амбулаторії завітали голова районної державної адміністрації Павло Сорока, заступник голови районної державної адміністрації Лілія Синчук та голова районної ради Світлана Сосновська.

Сільська лікарська амбулаторія обладнана сучасною технікою, робоче місце сімейного лікаря оснащене необхідною оргтехнікою з підключенням до мережі Інтернет.

Зазначимо, що передбачена радикальна зміна первинної меддопомоги на селі: це й новий набір обладнання, транспорт для сімейного лікаря та цілодобовий зв’язок. Завдяки автотранспорту, медичні працівники матимуть змогу виїжджати на виклики жителів сусідніх сіл.

Серед поставлених завдань новозбудованої амбулаторії є надання якісної медичної допомоги сільському населенню та створення належних умов для роботи медичного персоналу амбулаторії, профілактика та лікування людей.

Нагадаємо, що амбулаторію збудовано в рамках реалізації програми Президента України Петра Порошенка «Доступна медицина».

