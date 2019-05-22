На Кіровоградщині у сфері сільського господарства є вільними понад 60 вакансій для чоловіків

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Професія «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» є провідною у сільському господарстві Кіровоградщини, саме тому значна частина безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, здобувають або підвищують кваліфікацію саме за цією професією.

Станом на середину травня, роботодавці Кіровоградщини зареєстрували 61 вакансію за професіями «тракторист» та «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Актуальними є вакансії  для трактористів практично в усіх районах Кіровоградщини. Найбільшою ж є потреба у Кропивницькому (14 вакансій) та Знам’янському(6 вакансій)районах області.

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Що ж до розмірів заробітної плати, то працедавців пропонують доволі обширний діапазон грошового забезпечення : від 4200 до 10000 грн.Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, а також стажу роботи.

Зауважимо, що здобути професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва безробітні Кіровоградщини можуть за сприяння служби зайнятості у навчальних закладах області та Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

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Якщо вас зацікавила можливість працевлаштуватися за професією тракториста, за більш детальною інформацією звертайтесь до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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