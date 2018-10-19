На Кіровоградщині учасники АТО отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету

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Протягом цього року з обласного бюджету виплачено 230 тисяч гривень 23-м пораненим військовим, зокрема 140 тисяч гривень отримало 7 сімей загиблих військових. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

За минулі 9 місяців було оздоровлено 21 учасника АТО на загальну суму 182,4 тис. грн

Послугам сімейного відпочинку скористались 290 родин демобілізованих військовослужбовців на загальну суму 2646,8 тис. грн.

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1877 учнів початкових класів області з-поміж дітей військовослужбовців, які загинули або є учасниками АТО забезпечені безкоштовним дворазовим харчуванням,  1989 учнів середніх та старших класів – одноразовим харчуванням та 1442 вихованці ДНЗ – триразовим харчуванням.

Крім того, органами місцевого самоврядування взято на квартирний облік сім осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп з-поміж учасників АТО та 4 членів сімей загиблих учасників АТО.

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