На Кіровоградщині учасники АТО отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету

Протягом цього року з обласного бюджету виплачено 230 тисяч гривень 23-м пораненим військовим, зокрема 140 тисяч гривень отримало 7 сімей загиблих військових. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

За минулі 9 місяців було оздоровлено 21 учасника АТО на загальну суму 182,4 тис. грн

Послугам сімейного відпочинку скористались 290 родин демобілізованих військовослужбовців на загальну суму 2646,8 тис. грн.

1877 учнів початкових класів області з-поміж дітей військовослужбовців, які загинули або є учасниками АТО забезпечені безкоштовним дворазовим харчуванням, 1989 учнів середніх та старших класів – одноразовим харчуванням та 1442 вихованці ДНЗ – триразовим харчуванням.

Крім того, органами місцевого самоврядування взято на квартирний облік сім осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп з-поміж учасників АТО та 4 членів сімей загиблих учасників АТО.