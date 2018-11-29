На Кіровоградщині учасники АТО отримали понад 17 тисяч гектар землі

З початку запровадження ініціативи Урядом в Кіровоградській області атовцям затверджено земельних ділянок загальною площею 17,2 тисячі гектар. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Відтак найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Кропивницькому (939 – площею 1,7 тис. га), Олександрійському (692 – 1,36 тис.га), Новомиргородському (1349 – площею майже 2,7 тис. га), Олександрівському (666 – понад 1,3 тис.га) та Знам’янському (635 – площею 1,2 тис. га) районах.

Загалом в області атовці та члени загиблих військових отримали 12557 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі та отримають її у власність загальною площею понад 23,7 тис. гектарів.

Військовослужбовці здебільшого отримують ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення.