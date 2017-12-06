В Кіровоградській області на дорогах загального користування цієї ночі працювали 63 одиниці дорожньої техніки. Повідомляє служба автомобільних доріг в Кіровоградській області.

На замовлення Служби автомобільних доріг працювали 5 філій ДП «Кіровоградський облавтодор» – Канатовська, Лелеківська, Олексадрійська дорожньо-експлуатаційні дільниці, а також Голованівський та Олександрівський райавтодори.

Загалом було використано 121 тону посипаної суміші.

Зазначимо, що на Кіровоградщині цієї ночі подекуди сніжило, а стовпчик термометра коливався між +3 та -3 градусами за Цельсієм.