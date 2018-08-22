На Кіровоградщині в результаті перевірки автобусів, поліцейськими було зафіксовано 434 порушення допущених перевізниками

В рамках операції «Перевізник», спрямованої на перевірку пасажирського транспорту, майже за місяць від початку відпрацювання працівниками поліції було перевірено понад 2150 автобусів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

В процесі перевірки поліцейськими було зафіксовано 434 порушення, допущених перевізниками. Серед яких були наявні факти керування автобусами в нетверезому стані, керування транспортними засобами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, керування автобусами без необхідних документів, а також більше 20 фактів технічної несправності.