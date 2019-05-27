На Кіровоградщині вакантні близько 60 робочих місць для продавців

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, а також продавцях-консультантах.

Роботодавці області потребують 45 працівника за професією «Продавець продовольчих товарів»,9 працівників за професією «Продавець непродовольчих товарів» та 4-х продавців-консультантів. Зокрема, їх готові взяти на роботу такі підприємства ТОВ «БФ «ГЕЛІОС», ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», Голованівське СТ «Надія», ТОВ «Хліб з тандира»та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4173 грн до 7000 гривень.

Наприклад, ФОП Ковальова Світлана Анатоліївна платитиме продавцеві продовольчих товарів 6500 гривень на місяць, водночас ТОВ «Універсал – Плюс» запрошує претенденту на посаду продавця продовольчих товарів з оплатою праці 5500 гривень. У свою чергу ФОП Романова Людмила Петрівна пропонує продавцеві-консультантові 7000 грн.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи, особливостей вахтового методу та навичок у роботі з різними комп’ютерною технікою.

Актуальними є вакансії для продавців у Голованівському (2 вакансії), Добровеличківському (6 вакансій), Долинському (6 вакансій), Знам’янському (9 вакансій), Кропивницькому (23 вакансії), Новоархангельському (1 вакансія), Новоукраїнському (2 вакансії), Олександрійському (2 вакансії), Олександрівському (4 вакансії) та Світловодському (3 вакансії)районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.