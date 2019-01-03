На Кіровоградщині вакантні понад 50 керівних посад різних структур

Станом на 01 січня 2019 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1447 одиниць. Серед усього загалу представлені також 58 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є вакансії для керівників у Благовіщенському, Долинському, Знам’янському, Кіровоградському, Олександрівському, Петрівському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Назва вакансії Назва підприємства Розмір заробітної плати Благовіщенський район Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги

с. Данилова Балка 3 818,10 Центр первинної медико-санітарної допомоги с. Новоселиця 3 818,10 Долинський район Заступник начальника відділу КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення № при Долинській міській раді 5 825,90 Директор (начальник, інший керівник) підприємства Долинська міська рада 9 032,00 Начальник дільниці КП «Долинський міськкомунгосп» 6 978,00 Знам’янський район Директор (начальник, інший керівник) підприємства Відділ культури і туризму Знам’янського міськвиконкому 5 602,50 Кіровоградський район Начальник лабораторії метрології Кіровоградська філія публічного акціонерного товариства «Укртелеком» 6 000,00 Начальник відділення зв’язку (30 вакансій) Кіровоградська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» Від 1802,00 до 7500,00 Начальник цеху 6 400,00 Начальник дільниці (3 вакансії) 5800,00/6505,00/7005,00 Олександрівський район Начальник виробництва ФОП Рула Віталій Олександрович 7 000,00 Петрівський район Начальник відділу Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації 5 800,00 Світловодський район начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради» 3 723,00 начальник відділу Управління економіки, ресурсів та розвитку міста 6 700,00

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.