На Кіровоградщині вакантні понад 50 керівних посад різних структур

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Станом на 01 січня 2019 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1447 одиниць. Серед усього загалу представлені також 58 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є вакансії для керівників у Благовіщенському, Долинському, Знам’янському, Кіровоградському, Олександрівському, Петрівському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Назва вакансії Назва підприємства Розмір

заробітної плати
Благовіщенський район
Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги
с. Данилова Балка		 3 818,10

 
Центр первинної медико-санітарної допомоги

с. Новоселиця

 3 818,10

 
Долинський район
Заступник начальника відділу КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення № при Долинській міській раді 5 825,90

 
Директор (начальник, інший керівник) підприємства Долинська міська рада 9 032,00

 
Начальник дільниці КП «Долинський міськкомунгосп» 6 978,00
Знам’янський район
Директор (начальник, інший керівник) підприємства Відділ культури і туризму Знам’янського міськвиконкому 5 602,50
Кіровоградський район
Начальник лабораторії метрології Кіровоградська філія публічного акціонерного товариства «Укртелеком» 6 000,00

 
Начальник відділення зв’язку

(30 вакансій)

 Кіровоградська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» Від 1802,00 до 7500,00
Начальник цеху 6 400,00

 
Начальник дільниці

(3 вакансії)

 5800,00/6505,00/7005,00
Олександрівський район
Начальник виробництва ФОП Рула Віталій Олександрович 7 000,00
Петрівський район
Начальник відділу Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації 5 800,00
Світловодський район
начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради» 3 723,00
начальник відділу Управління економіки, ресурсів та розвитку міста 6 700,00

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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