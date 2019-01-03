На Кіровоградщині вакантні понад 50 керівних посад різних структур

Станом на 01 січня 2019 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1447 одиниць. Серед усього загалу представлені також 58 керівних посад на різних підприємствах та установах області.
Актуальними є вакансії для керівників у Благовіщенському, Долинському, Знам’янському, Кіровоградському, Олександрівському, Петрівському та Світловодському районах Кіровоградської області.
|Назва вакансії
|Назва підприємства
|Розмір
заробітної плати
|Благовіщенський район
|Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу
|Центр первинної медико-санітарної допомоги
с. Данилова Балка
|3 818,10
|Центр первинної медико-санітарної допомоги
с. Новоселиця
|3 818,10
|Долинський район
|Заступник начальника відділу
|КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення № при Долинській міській раді
|5 825,90
|Директор (начальник, інший керівник) підприємства
|Долинська міська рада
|9 032,00
|Начальник дільниці
|КП «Долинський міськкомунгосп»
|6 978,00
|Знам’янський район
|Директор (начальник, інший керівник) підприємства
|Відділ культури і туризму Знам’янського міськвиконкому
|5 602,50
|Кіровоградський район
|Начальник лабораторії метрології
|Кіровоградська філія публічного акціонерного товариства «Укртелеком»
|6 000,00
|Начальник відділення зв’язку
(30 вакансій)
|Кіровоградська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта»
|Від 1802,00 до 7500,00
|Начальник цеху
|6 400,00
|Начальник дільниці
(3 вакансії)
|5800,00/6505,00/7005,00
|Олександрівський район
|Начальник виробництва
|ФОП Рула Віталій Олександрович
|7 000,00
|Петрівський район
|Начальник відділу
|Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації
|5 800,00
|Світловодський район
|начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради»
|3 723,00
|начальник відділу
|Управління економіки, ресурсів та розвитку міста
|6 700,00
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.