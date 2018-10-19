На Кіровоградщині вакантні понад 60 робочих місць для продавців

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів повідомляє Голос Громади.

Роботодавці області потребують 41 працівника за професією «Продавець продовольчих товарів» та 21 працівника за професією «Продавець непродовольчих товарів». Зокрема, їх готові взяти на роботу такі підприємства якПАТ «Кіровоград-Авто», ТОВ «Аграрно-правнича компанія «А.П.К.», ТОВ «ВКЦ ОЛЕУМ», ТОВ «Сільпо-фуд», ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань»та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 3500 грн. до 6000 гривень.

Наприклад, ТОВ «Вересень Плюс» платитиме продавцеві продовольчих товарів 5000 гривень на місяць, у той же час ПАТ «Кіровоград-Авто»запрошує претенденту на посаду продавця непродовольчих товарів з оплатою праці 5750гривень. У свою чергу ТОВ «Хайрок» пропонує продавцеві продовольчих товарів 6000 грн.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи, особливостей вахтового методу та навичок у роботі з різними комп’ютерною технікою.

Актуальними є вакансії для охоронників у Вільшанському, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, Знам’янському, Кіровоградському, Маловисківському, Новомиргородському, Новоукраїнському, Олександрійському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.