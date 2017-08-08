З 22-го по 28-е серпня на берегах Дніпра, поблизу м.Світловодськ проходитиме 11-ий освітньо-мотиваційний табір «Крок до Лідерства».

Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» – організатора табору.

Цьогоріч організатори мають намір зібрати представників молодіжних громадських організацій, які хочуть не просто дізнатись про основи громадянського суспільства, а засвоїти конкретні інструменти та поділитись досвідом для того, щоб активна частина молодіжного громадського сектору постійно розвивалась і творила зміни навколо себе.

Серед основних тем навчання в таборі – кризовий менеджмент, командотворення, конфліктологія, шлях громадського діяча від нуля і до висот, просування соціальних проектів. Організатори також планують провести гру-моделювання до Дня Незалежності та справжній таборовий TEDx.

Всі, хто бажають взяти участь, повинні буди повнолітніми та внести організаційний внесок у розмірі 350 гривень.

Телефони для довідок:

Координаторка табору – Аліна Тимофєєва

+38(068)9201599

+38(066)7961067

Головний HR табору – Валерія Головачова

+38(050)0147209

+38(098)4080580