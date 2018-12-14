На Кіровоградщині відбулися урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Вчора, 13 грудня, на передодні Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відбулися урочистості в приміщені облдержадміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко привітали ліквідаторів Чорнобильської аварії, подякували за героїзм й захист людей під час аварії, побажали міцного здоров’я та вручили грамоти і подяки від облдержадміністрації та обласної ради.

Крім цього, до слів привітань від імені організацій, що опікуються соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ліквідаторів приєднався голова обласного осередку Всеукраїнської спілки “Чорнобиль-86” Сергій Глушко та представник чорнобильської громади Олександрії Людмила Комлева.

Артисти обласної філармонії привітали ліквідаторів музичними номерами.