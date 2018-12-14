На Кіровоградщині відбулися урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

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Вчора, 13 грудня, на передодні Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відбулися урочистості в приміщені облдержадміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко привітали ліквідаторів Чорнобильської аварії, подякували за героїзм й захист людей під час аварії, побажали міцного здоров’я та вручили грамоти і подяки від облдержадміністрації та обласної ради.

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Крім цього, до слів привітань від імені організацій, що опікуються соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ліквідаторів приєднався голова обласного осередку Всеукраїнської спілки “Чорнобиль-86” Сергій Глушко та представник чорнобильської громади Олександрії Людмила Комлева.

Артисти обласної філармонії привітали ліквідаторів музичними номерами.

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