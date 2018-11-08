На Кіровоградщині відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Твоя мрія»

Днями в Кіровоградській філармонії відбувся міжнародний фестиваль – конкурс талантів «Твоя мрія». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Свої таланти та яскраві костюми журі демонстрували конкурсанти з Олександрії, Кропивницького, Нової Праги, Малої Виски, смт. Смоліно, та Черкас.

Поважне журі в складі народної артистки України А. Червінської, заслуженого діяча мистецтв України Н. Бондаренко, кандидата педагогічних наук Н. Свещинської, відомого українського музиканта О. Шутка, італійського композитора Нікола Візаллі та відомого італійського валторніста Альберто Коваллі на високому рівні оцінили всіх учасників конкурсу.

Переможців було визначити важко.

Гарним виступом відзначилися учні Новопразької музичної та здобули нагороди:

у номінації «Академічний вокал» диплом за зайняте І місце отримала Ніжніченко Аліна. Диплом за переможне ІІ місце отримали Якубович Єлизавета, Тимченко Максиміліан, Кириленко Дар’я. Диплом за ІІІ місце одержала Бондаренко Катерина;

у номінації «Інструментальна музика» диплом за зайняте ІІ місце здобула Шевченко Катерина, викладач В. Ніжніченко, концертмейстер А.Орлова;

Представлені переможці – учні класу викладача Драгомирової В.В., якій оголошено Подяку від організаторів фестивалю за найбільшу кількість переможців конкурсу;

у номінації «Академічний вокал. Ансамблі» вокальний ансамбль «Джерельце», керівник В. Хода, концертмейстер Г. Скляренко, отримав диплом за переможне ІІІ місце.