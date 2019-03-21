На Кіровоградщині відкрили першу диспетчерську службу надання екстреної допомоги

На підставі реформування системи надання екстреної медичної допомоги нещодавно запрацювало центральне диспетчерське управління “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”, яку було проревізовано головою Кіровоградської облдержадміністрації Сергієм Кузьменко.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Наразі диспетчери центрального управління обслуговують бригади “швидкої” лише з міста Кропивницький, а до кінця цього року до єдиної служби буде приєднано усі сто бригад Кіровоградщини. Завдяки новій системі всі виклики “швидкої” в області надходитимуть до єдиної операторної зали, що дасть змогу автоматизувати роботу та значно зекономити час на порятунок пацієнтів.

За кошти обласного бюджету центральне диспетчерське управління облаштовано новим обладнанням та приєднано автоматизовану систему управління службою та облаштовано автоматизовані робочі місця для диспетчерів.

“З обласного бюджету вже виділено 16 мільйонів гривень для створення єдиної диспетчерської служби, – наголосив Сергій Кузьменко. – Окрім цього ми придбаємо 5 нових реанімобілів для надання населенню області екстреної медичної допомоги. Ми робимо усе для того, щоб ця допомога надавалася жителям Кіровоградщини якомога швидше і була якісною”.