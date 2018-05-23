На Кіровоградщині відкрито 64 вакансії провідників пасажирських вагонів

Тисячі потягів щодня, не зважаючи на погоду, мчать пасажирів на відпочинок, у відрядження, додому або ж у гості. Незалежно від класу, сьогодні кожен вагон супроводжують один або два провідники.

В уяві пасажирів потяга далекого прямування професія провідника пов’язана з постійними подорожами і новими враженнями.. Ця професія овіяна ореолом романтики і студентської відчайдушності. Проте вона , багатогранна і складна, потребує не лише професійних базових навичок, але і терпіння.

На період літніх пасажирських перевезень, Виробничою дільницею Служби пасажирських перевезень Шевченківською вагонною дільницею запрошуються на роботу провідники пасажирського вагону. Наразі відкрито 64 вакансії.

Обов’язки провідника:

здійснення посадки і висадки пасажирів;

контроль проїзних документів;

видача і збір постелі;

оповіщення пасажирів про зупинки і час стоянки потяга;

контакт з начальником поїзда і працівниками поліції, які супроводжують потяг;

усунення суперечок між пасажирами, своєчасне оповіщення керівництва про усі виникаючі прецеденти (хвороба пасажира, хуліганство тощо);

забезпечення пасажирів чаєм та кавою;

Необхідна вимога – наявність професійно-технічної освіти за даною професією.

Заробітна плата від 5480 грн, повний соціальний пакет, пільги відповідно до колективного договору.

За більш детальною інформацією звертатися до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Знам’янка, вул. Чайковського,13 А.