На Кіровоградщині відремонтують 100 кілометрів сільських доріг

Відповідну інформацію під час прес-конференції сьогодні, 27 липня, озвучив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

За словами посадовця на ремонт доріг в Кіровоградській області з Дорожнього фонду передбачено близько 380 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на ремонт доріг місцевого значення, що сполучають населені пункти в сільській місцевості або села з районними центрами та центрами громад.

Наразі, вже виконано 15% від основного обсягу робіт, а основна частина робіт «припаде» на кінець літа та початок осені.

Голова облдержадміністрації зазначив, що буде тримати на особистому контролі ситуацію з ремонтом доріг місцевого значення на Кіровоградщині.