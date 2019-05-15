На Кіровоградщині відкрився сервісний центр «Open Space»

У Малій Висці урочисто відкрили сервісний центр «Open Space», ключовим завданням якого є надання громадянам швидких і доступних послуг у сфері державної реєстрації. Символічну червону стрічку мали честь перерізати начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська і керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул.

«Звернувшись до центру з надання послуг «Open Space», громадяни зможуть швидко й без зайвої витрати часу отримати низку послуг, які стосуються сфери державної реєстрації. Робота в офісі побудована за європейським зразком, а тому подача заяв або видача документів триватиме максимум півгодини», – розповів про переваги сервісу керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул.

Зі свого боку Ірина Дубиківська відзначила, що в офісі «Open Space» за пришвидшеною процедурою можна буде отримати низку послуг. Зокрема йдеться про подачу заяв на зміну імені або державну реєстрацію шлюбу, отримання повторних свідоцтв і витягів із державного реєстру, а також проставлення апостилю на документах, що видаються органами юстиції та судами.

«Сервісний центр «Open Space» діє у приміщенні щойно відремонтованого Маловисківського районного відділу ДРАЦС, що знаходиться за адресою вулиця Містечкова, 40. Упродовж року плануємо відкрити ще два офіси – в Олександрії та Олександрівці», – окреслив плани на найближче майбутнє Вадим Гуцул.

Нагадаємо: наприкінці червня 2018 року у Кропивницькому відкрили перший офіс «Open Space». На той момент Кіровоградщина стала четвертим регіоном в Україні, де громадяни змогли зокрема зареєструвати народження дитини, подати заяву на шлюб або розлучення за спрощеною процедурою.