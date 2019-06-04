На Кіровоградщині військові та сім’ї загиблих учасників АТО отримають у власність землі загальною площею 25,9 тисяч гектара

Про це під час апаратної наради повідомив начальник Головного управління Держгеокадастру в області Ігор Зінченко.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

За чотири роки до управління надійшло 20,5 тис. заяв від учасників антитерористичної операції або членів сімей загиблих захисників про отримання земельних ділянок- зазначив Ігор Зінченко.

Найбільше таких звернень надійшло з Новомиргородського – 4436, Кропивницького – 1854 та Знам’янського районів – 1785.

На даний час вже видано 10,5 тис. наказів про затвердження документації та надання у власність земельних ділянок загальною площею 19,9 тис. га.

Станом на 29 травня 2019 року для цих потреб в області зарезервовано 265,5 га земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Найбільша частка наказів видана у Новомиргородському – 1889, Кропивницькому – 990 та Олександрійському районах – 752.

«В цілому в області видано 13,7 тисяч дозволів на розроблення проектів землеустрою. Після завершення процедури оформлення військові отримають у власність землі загальною площею 25,9 гектара», -повідомив Ігор Зінченко.

Управлінням упродовж минулого тижня вже видано 138 наказів про розпорядження землями державної власності. З яких 106 – учасникам АТО.

З початку цього року видано 2818 таких наказів. Учасники АТО переважно отримують ділянки для ведення особистого селянського господарства.

«Питання забезпечення захисників земельними ділянками є принциповим питанням держави, Уряду. Обласна державна адміністрація і надалі буде слідкувати і наполягати на тому, щоб кожен учасник АТО отримав ділянку», – наголосив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. «Прошу і надалі виконувати цю роботу якісно і добросовісно».