На Кіровоградщині водіям пропонують зарплату до 15 тисяч гривень

Роботодавці області потребують 163 працівників за професією «водій автотранспортних засобів». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як ТОВ «Вугільна компанія центр», КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок», Головне управління національної поліції в Кіровоградській області,22 Державна пожежно-рятувальна частина територіального управління МНС України у Кіровоградській області, ТОВ «Екостайл» та ін.

«Наразі в області існує значний попит на професійних водіїв. Роботодавці Кіровоградщини готові водіям платити за роботу від «мінімалки» до понад 15 тисяч гривень. Таку заробітну плату вони вказують під час подання вакансій», – розповіла начальниквідділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості Наталія Борисова.

Наприклад, ПАТ «Пересувна механізована колона 37» платитиме водієві 9тисяч гривень у місяць, а ТОВ «Фенікс Транс Груп» запрошує водія з оплатою праці 15 285 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.