На Кіровоградщині водіям пропонують зарплату понад 10 тисяч гривень

1

Роботодавці області потребують 136 працівників за професією «водій автотранспортних засобів». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як ТМО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області», ТОВ «Королівське ХПП», Аварійно-рятувальний загін спец. призначення  У ДСНС України у Кіровоградській області, ТОВ ТД «Агроліга», ДП «Світловодське лісове господарство» та ін.

Читайте також:  На Олександрійщині ліквідували загоряння у приватному будинку

Роботодавці Кіровоградщини готові платити водіям за роботу від «мінімалки» до 12 тисяч гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області.

Читайте також:  В Олександрії рятували чотирилапого, який заплутався у винограднику

Крім того, у КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького відкритими є 4 вакансії водіїв тролейбуса (з/п 10 тис. грн). У свою чергу, ТОВ «Агродар-Україна плюс», ТОВ «Кронос-Лідер»,  ТОВ «Герметик», ФОП Мхитарян Марат Грачкович та Новокостянтинівська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» потребують водіїв навантажувача (заробітна плата від 5300 до 9144 грн). ТОВ «Кронос-Лідер» також пропонує роботу водієві самохідних механізмів із окладом у розмірі 5 300 грн.

Читайте також:  Як захистити дитину від булінгу? - Консультує Міністр юстиції України

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ