На Кіровоградщині водії залишаються без прав через несплату аліментів

Вже у 8-ми водіїв на Кіровоградщині відібрали водійське посвідчення за багатотисячні борги з аліментів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ у Кіровоградській області.

«Державні виконавці спільно з поліцейськими активно застосовують заходи примусового впливу на злісних неплатників аліментів, які мають значні борги перед своїми дітьми. Відтак тільки з початку року вісім чоловіків уже позбулися посвідчень, семеро з них – мешканці Кропивницького», – прокоментував вищевказану ситуацію керівник обласної юстиції Вадим Гуцул.

Відтак, дані боржники не зможуть керувати автівками терміном від трьох до шести місяців.