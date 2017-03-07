У Кіровоградській обласній державній адміністрації (ОДА) обговорили питання створення регіональної програми, яка б визначала порядок надання медичних послуг у приватних лікувальних закладах та діагностичних установах учасникам антитерористичної операції (АТО). Про це повідомила прес-служба ОДА у вівторок, 7 березня.

В обговоренні взяли участь перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, народний депутат Верховної Ради України (ВРУ) від фракції «БПП «Солідарність» Костянтин Яриніч, керівники регіональних департаментів охорони здоров’я, фінансів, очільники комунальних медичних закладів та представники громадських організацій.

Зокрема, на обговорення винесли питання фінансування КТ-, МРТ-діагностики, інших послуг, що не надаються у комунальних лікувальних закладах, для вказаної категорії громадян.

Учасники зустрічі домовилися про створення робочої групи, яка має розробити обласну програму по наданню подібних послуг учасникам АТО. Пропозиції планують розробити до середини квітня, щоб подати документ на обговорення вже під час травневої сесії облради.