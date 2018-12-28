На Кіровоградщині вибори президента пройдуть у п’яти округах

8

Вчора, 27 грудня, під час прес-конференції координаторка спостереження за виборами ГМ «Опора» в області Зоя Лебідь повідомила, що під час президентських виборів у 2019 році на Кіровоградщині окружні виборчі комісії працюватимуть у новому складі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Під час президентських виборів округи залишаються ті, що й на парламентських, а їх центри знаходитимуться в Кропивницькому, Олександрії, Голованівську, Бобринці, Знам’янці.

Читайте також:  Найкращим спортсменам Кіровоградщини призначили обласні стипендії

Окружні виборчі комісії будуть створені до 18 лютого наступного року.

Зазначимо, що реєстрація кандидатів триватиме до другого лютого. Виборчий процес розпочнеться 31 грудня. Грошова застава для реєстрації кандидату обійдеться у 2,5 мільйона гривень. Майбутні президентські вибори стануть сьомими. З держбюджету на них витратять 2,4 мільярда гривень.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ