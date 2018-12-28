На Кіровоградщині вибори президента пройдуть у п’яти округах

Вчора, 27 грудня, під час прес-конференції координаторка спостереження за виборами ГМ «Опора» в області Зоя Лебідь повідомила, що під час президентських виборів у 2019 році на Кіровоградщині окружні виборчі комісії працюватимуть у новому складі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Під час президентських виборів округи залишаються ті, що й на парламентських, а їх центри знаходитимуться в Кропивницькому, Олександрії, Голованівську, Бобринці, Знам’янці.

Окружні виборчі комісії будуть створені до 18 лютого наступного року.

Зазначимо, що реєстрація кандидатів триватиме до другого лютого. Виборчий процес розпочнеться 31 грудня. Грошова застава для реєстрації кандидату обійдеться у 2,5 мільйона гривень. Майбутні президентські вибори стануть сьомими. З держбюджету на них витратять 2,4 мільярда гривень.