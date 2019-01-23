На Кіровоградщині викрили діяльність підпільної автозаправки та вилучили понад 6 тонн палива

Нещодавно працівники Управління захисту економіки у Кіровоградській області викрили діяльність підпільного виготовлення дизельного палива на території автозаправної газової станції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Упpaвління зaхисту економіки у Facebook.

Підпільна станція функціонувала без дозвільних документів та з порушенням правил безпеки.

Під час обшуку було вилучено більш як 6 тонн дизельного палива, обладнання та «чорнові» записи.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження.

За 1 ст. 272 Кримінального Кодексу України передбачається штраф від 97,55 тисячі гривень до 195,1 тисячі гривень.

